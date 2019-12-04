Главный тренер «Далласа» извинился перед Худобиным после поражения от «Виннипега»

Главный тренер «Далласа» Джим Монтгомери прокомментировал поражение от «Виннипега» (1:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Он извинился перед российским голкипером Антоном Худобиным.

— Это был наш худший матч в году, — приводит слова Монтгомери российская версия официального сайта НХЛ. — За весь матч мы так и не смогли ответить сопернику, а после второго периода я извинился перед Худобиным за то, как играет команда.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, турнирные таблицы, статистика игроков