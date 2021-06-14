Главный тренер «Бостона» хочет сохранить Холла в команде

Главный тренер «Бостона» Брюс Кэссиди заявил, что хотел бы сохранить в составе нападающего Тэйлора Холла, сообщает официальный сайт НХЛ.

Контракт Холла с «Бостоном» истекает 28 июля. После этой даты хоккеист может стать неограниченно свободным агентом.

Прошлым летом Холл заключил однолетнее соглашение с «Баффало» с зарплатой в размере 8 миллионов долларов. Но уже в феврале форвард был обменян в «Бостон».

В минувшем сезоне Тэйлор Холл в общей сложности провел 53 матча и набрал 33 (10+23) очка в регулярном чемпионате.