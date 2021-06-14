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«Коламбус» заключил контракт с нападающим сборной Швейцарии

18:04
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Нападающий сборной Швейцарии Грегори Хофманн подписал контракт с «Коламбусом». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

28-летний игрок ранее никогда не выступал за пределами Швейцарии. Он играл только за местные клубы: «Амбри-Пиотта», «Давос», «Лугано» и «Цуг».

На чемпионате мира-2021 Хофманн провел 10 матчей и набрал 10 (7+3) очков.

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