«Коламбус» заключил контракт с нападающим сборной Швейцарии
18:04
Нападающий сборной Швейцарии Грегори Хофманн подписал контракт с «Коламбусом». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.
28-летний игрок ранее никогда не выступал за пределами Швейцарии. Он играл только за местные клубы: «Амбри-Пиотта», «Давос», «Лугано» и «Цуг».
На чемпионате мира-2021 Хофманн провел 10 матчей и набрал 10 (7+3) очков.
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