«Коламбус» заключил контракт с нападающим сборной Швейцарии

Нападающий сборной Швейцарии Грегори Хофманн подписал контракт с «Коламбусом». Соглашение рассчитано на один год, сообщает сайт клуба.

OFFICIAL: The #CBJ have signed LW Gregory Hofmann to a one-year contract beginning next season ??#CBJ | @Huntington_Bankhttps://t.co/7wxuVkQDPi — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) June 14, 2021

28-летний игрок ранее никогда не выступал за пределами Швейцарии. Он играл только за местные клубы: «Амбри-Пиотта», «Давос», «Лугано» и «Цуг».

На чемпионате мира-2021 Хофманн провел 10 матчей и набрал 10 (7+3) очков.