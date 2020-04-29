Гиргенсонс рассказал, почему не хотел бы играть в КХЛ

Нападающий «Баффало» Земгус Гиргенсонс рассказал, что пока не планирует покидать НХЛ и не хотел бы играть в КХЛ.

— Надеюсь, что еще долго смогу играть в Северной Америке, — цитирует Гиргенсонса Apollo.lv. — Может, когда моя карьера будет подходить к концу, я и вернусь в Европу.

Я слышал много рассказов о КХЛ. Особенно о перелетах. К примеру, маршрут Рига — Владивосток.

Но есть и другая история. Все то же «Динамо» летело из Москвы в Магнитогорск. И самолет приземлился на дозаправку. После этого он уже не мог взлететь. Так что всей команде пришлось добираться на автобусах.