НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Гиргенсонс рассказал, почему не хотел бы играть в КХЛ

15:23
Земгус Гиргенсонс. Фото Instagram.
Земгус Гиргенсонс. Фото Instagram.
Теги:

Нападающий «Баффало» Земгус Гиргенсонс рассказал, что пока не планирует покидать НХЛ и не хотел бы играть в КХЛ.

— Надеюсь, что еще долго смогу играть в Северной Америке, — цитирует Гиргенсонса Apollo.lv. — Может, когда моя карьера будет подходить к концу, я и вернусь в Европу.

Я слышал много рассказов о КХЛ. Особенно о перелетах. К примеру, маршрут Рига — Владивосток.

Но есть и другая история. Все то же «Динамо» летело из Москвы в Магнитогорск. И самолет приземлился на дозаправку. После этого он уже не мог взлететь. Так что всей команде пришлось добираться на автобусах.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир