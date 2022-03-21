Георгиев стал 11-м вратарем за сезон, отыгравшим на «ноль» при 40 и более бросках соперника

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 44 броска «Каролины» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ и одержал первую в сезоне сухую победу.

Дублер Игоря Шестеркина стал 11-м вратарем, которому в нынешнем сезоне удалось оформить «сухарь» с 40 и более спасениями.

Георгиев установил сезонный российский рекорд, превзойдя Илью Сорокина (42 сейва против «Вегаса») и Сергея Бобровского (40 сейвов против «Эдмонтона»), но немного уступил лучшему результату лиги, который делят Дарси Кемпер из «Колорадо» и Карел Веймелка из «Аризоны».

Вратари, сыгравшие на «ноль» при 40 и более бросках соперника в сезоне-2021/22