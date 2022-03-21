Георгиев стал 11-м вратарем за сезон, отыгравшим на «ноль» при 40 и более бросках соперника
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 44 броска «Каролины» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ и одержал первую в сезоне сухую победу.
Дублер Игоря Шестеркина стал 11-м вратарем, которому в нынешнем сезоне удалось оформить «сухарь» с 40 и более спасениями.
Георгиев установил сезонный российский рекорд, превзойдя Илью Сорокина (42 сейва против «Вегаса») и Сергея Бобровского (40 сейвов против «Эдмонтона»), но немного уступил лучшему результату лиги, который делят Дарси Кемпер из «Колорадо» и Карел Веймелка из «Аризоны».
Вратари, сыгравшие на «ноль» при 40 и более бросках соперника в сезоне-2021/22
|
Вратарь
|
Страна
|
Команда
|
Матч
|
Броски
|
Дарси Кемпер
|
Канада
|
Колорадо
|
Калгари (д) — 3:0
|
46
|
Карел Веймелка
|
Чехия
|
Аризона
|
Виннипег (г) — 1:0
|
46
|
Якоб Маркстрем
|
Швеция
|
Калгари
|
Питтсбург (г) — 4:0
|
45
|
Джейк Аллен
|
Канада
|
Монреаль
|
Сан-Хосе (г) — 4:0
|
45
|
Александр Георгиев
|
Россия
|
Рейнджерс
|
Каролина (г) — 2:0
|
44
|
Алекс Неделькович
|
США
|
Детройт
|
Ванкувер (г) — 1:0
|
43
|
Илья Сорокин
|
Россия
|
Айлендерс
|
Вегас (д) — 2:0
|
42
|
Маккензи Блэквуд
|
Канада
|
Нью-Джерси
|
Айлендерс (д) — 4:0
|
42
|
Джереми Суэймен
|
США
|
Бостон
|
Нэшвилл (г) — 2:0
|
42
|
Марк-Андре Флери
|
Канада
|
Чикаго
|
Ванкувер (г) — 1:0
|
40
|
Сергей Бобровский
|
Россия
|
Флорида
|
Эдмонтон (г) — 6:0
|
40
|21.03
|01:00
|
Каролина – Рейнджерс
|0 : 2
|21.03
|02:00
|
Сан-Хосе – Аризона
|4 : 2
|21.03
|02:00
|
Чикаго – Виннипег
|4 : 6
|21.03
|05:00
|
Ванкувер – Баффало
|2 : 3 ОТ