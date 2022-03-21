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Сегодня, 16:20

Георгиев стал 11-м вратарем за сезон, отыгравшим на «ноль» при 40 и более бросках соперника

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил все 44 броска «Каролины» (2:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ и одержал первую в сезоне сухую победу.

Дублер Игоря Шестеркина стал 11-м вратарем, которому в нынешнем сезоне удалось оформить «сухарь» с 40 и более спасениями.

Георгиев установил сезонный российский рекорд, превзойдя Илью Сорокина (42 сейва против «Вегаса») и Сергея Бобровского (40 сейвов против «Эдмонтона»), но немного уступил лучшему результату лиги, который делят Дарси Кемпер из «Колорадо» и Карел Веймелка из «Аризоны».

Вратари, сыгравшие на «ноль» при 40 и более бросках соперника в сезоне-2021/22

Вратарь

Страна

Команда

Матч

Броски

Дарси Кемпер

Канада

Колорадо

Калгари (д) — 3:0

46

Карел Веймелка

Чехия

Аризона

Виннипег (г) — 1:0

46

Якоб Маркстрем

Швеция

Калгари

Питтсбург (г) — 4:0

45

Джейк Аллен

Канада

Монреаль

Сан-Хосе (г) — 4:0

45

Александр Георгиев

Россия

Рейнджерс

Каролина (г) — 2:0

44

Алекс Неделькович

США

Детройт

Ванкувер (г) — 1:0

43

Илья Сорокин

Россия

Айлендерс

Вегас (д) — 2:0

42

Маккензи Блэквуд

Канада

Нью-Джерси

Айлендерс (д) — 4:0

42

Джереми Суэймен

США

Бостон

Нэшвилл (г) — 2:0

42

Марк-Андре Флери

Канада

Чикаго

Ванкувер (г) — 1:0

40

Сергей Бобровский

Россия

Флорида

Эдмонтон (г) — 6:0

40
Александр Георгиев
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
1
0
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Каролина – Рейнджерс
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Сан-Хосе – Аризона
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Чикаго – Виннипег
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