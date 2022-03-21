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Сегодня, 16:18

«Питтсбург» получил права на защитника «Виннипег»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Питтсбург» получил права на защитника «Виннипег» Натана Болье. Взамен «Пингвины» отдали выбор в 7-м раунде драфта-2022, сообщает сайт «Питтсбурга».

Контракт 29-летнего игрока с кэпхитом 1,25 миллиона долларов истекает предстоящим летом.

В этом регулярном чемпионате Болье провел 24 матча и сделал 4 результативные передачи, заработав показатель полезности «минус 7».

Натан Болье
ХК Виннипег Джетс
ХК Питтсбург Пингвинз
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