Георгиев признан второй звездой матча с «Аризоной»

Вратарь «Колорадо» Александр Георгиев стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (3:2 ОТ).

На счету 27-летнего россиянина 18 отраженных бросков из 20. Первой звездой признан защитник Кэйл Макар, забивший победный гол. Третья звезда — вратарь «Койотс» Коннор Инграм, сделавший 41 сейв.

В текущем сезоне Георгиев провел 47 матчей, в которых 4 раза сыграл на ноль и пропустил 122 шайбы при 91,8 процента отраженных бросков.