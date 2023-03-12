«Колорадо» в овертайме обыграл «Аризону», Георгиев отразил 18 бросков

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Аризону» со счетом 3:2.

В составе «Эвеланш» отличились Денис Мальгин, Натан Маккиннон и Кэйл Макар, вратарь Александр Георгиев отразил 18 бросков из 20. У «Койотс» шайбы на счету Джека Макбэйна и Клэйтона Келлера.

После этого матча «Колорадо» с 78 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Аризона» с 57 очками — на 13-й строчке.