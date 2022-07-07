Генменеджер «Торонто» считает, что российские игроки имеют право на участие в драфте НХЛ

Генеральный менеджер «Торонто» Кайл Дубас считает, что российские игроки имеют право на участие в драфте НХЛ.

«Что касается драфта, очевидно, что все российские игроки имеют право на участие, и было немного сложнее собрать ту же информацию о них, что и о других, из-за действующих ограничений», — сказал Дубас после встречи генеральных менеджеров НХЛ в Монреале.

Драфт НХЛ 2022 года пройдет с 7 по 8 июля в Монреале.

Новый сезон в НХЛ стартует 7 октября. В стартовом матче «Нэшвилл» сыграет против «Сан-Хосе». Регулярный чемпионат стартует 11 октября.

Традиционный матч на открытом воздухе — «Зимняя классика» — пройдет 2 января 2023 года. Матч звезд НХЛ пройдет во Флориде 3 и 4 февраля.