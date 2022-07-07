Малкин хочет остаться в «Питтсбурге»: «Я понимаю, что это бизнес»

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин выразил надежду, что сможет остаться в клубе. Его действующий контракт заканчивается этим летом.

«Я понимаю, что это бизнес. Я люблю этот город, люблю этих болельщиков. Если команда хочет свежей крови, молодых парней, и скажет мне: «Вы должны двигаться дальше», нет проблем... Но я надеюсь, что останусь здесь навсегда, завершу карьеру здесь», — цитирует пресс-служба лиги Малкина.

В сезоне-2021/22 форвард провел в регулярном чемпионате 41 матч и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф у него 6 (3+3) очков в семи играх.

Напомним, Малкин играет за «Питтсбург» всю свою карьеру в НХЛ с 2006 года.