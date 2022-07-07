Скаут «Тампы» Эл Мюррей поделился мнением о выступлении россиян в НХЛ

Скаут «Тампы» Эл Мюррей поделился мнением о выступлении российских игроков в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«Мы знаем много хороших людей из России. И не считаем, что есть что-то постыдное в том, что они из России. Я не согласен с некоторыми вещами, которые делает Россия. В нашей команде играют три выдающихся человека, которые являются русскими. У нас есть замечательные люди, которые работают на нас в России в качестве скаутов», — приводит слова Мюррея The Athletic.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли выразил сомневае в том, что клубы лиги будут выбирать российских хоккеистов в первом раунде драфта-2022.

В минувшем сезоне в НХЛ играли 57 российских хоккеистов. Первый раунд драфта НХЛ 2022 года пройдет в ночь на пятницу, 8 июля.