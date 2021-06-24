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Генменеджер «Сиэтла» высказался о назначении Хэкстола главным тренером клуба

22:15
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Генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис прокомментировал назначение Дэйва Хэкстола главным тренером клуба.

«Этой работой интересовались многие кандидаты. Наши владельцы создают успешный клуб, что многим по душе. Дэйв — трудоспособный парень. Мне понравилась его уверенность в себе во время собеседования. Дэйв отлично понимает техническую сторону игры и знает, как его команда должна играть во всех трех зонах. Он готов к новому вызову», — цитирует Фрэнсиса русскоязычный сайт НХЛ.

«Сиэтл» стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22. Драфт расширения НХЛ пройдет 21 июля. А в первом раунде драфта НХЛ, который состоится 23 июля, «Кракен» будет выбирать под вторым номером.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/hehkstol-stal-pervym-trenerom-siehtla/c-325458110

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