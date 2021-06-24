Генменеджер «Сиэтла» высказался о назначении Хэкстола главным тренером клуба

Генеральный менеджер «Сиэтла» Рон Фрэнсис прокомментировал назначение Дэйва Хэкстола главным тренером клуба.

«Этой работой интересовались многие кандидаты. Наши владельцы создают успешный клуб, что многим по душе. Дэйв — трудоспособный парень. Мне понравилась его уверенность в себе во время собеседования. Дэйв отлично понимает техническую сторону игры и знает, как его команда должна играть во всех трех зонах. Он готов к новому вызову», — цитирует Фрэнсиса русскоязычный сайт НХЛ.

«Сиэтл» стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22. Драфт расширения НХЛ пройдет 21 июля. А в первом раунде драфта НХЛ, который состоится 23 июля, «Кракен» будет выбирать под вторым номером.