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«Сиэтл» объявил о назначении первого главного тренера в истории клуба

18:45
Дэйв Хэкстол и Рон Фрэнсис. Фото ХК «Сиэтл Кракен»
Дэйв Хэкстол и Рон Фрэнсис. Фото ХК «Сиэтл Кракен»
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Новичок Национальный хоккейной лиги клуб «Сиэтл» объявил о назначении первого главного тренера в своей истории. Им стал экс-ассистент главного тренера «Торонто» Дэйв Хэкстол, информирует официальный сайт клуба.

«Сиэтл Кракен» стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/kraken/team/dave-hakstol

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