«Сиэтл» объявил о назначении первого главного тренера в истории клуба
18:45
Новичок Национальный хоккейной лиги клуб «Сиэтл» объявил о назначении первого главного тренера в своей истории. Им стал экс-ассистент главного тренера «Торонто» Дэйв Хэкстол, информирует официальный сайт клуба.
«Сиэтл Кракен» стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22.
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