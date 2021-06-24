«Сиэтл» объявил о назначении первого главного тренера в истории клуба

Новичок Национальный хоккейной лиги клуб «Сиэтл» объявил о назначении первого главного тренера в своей истории. Им стал экс-ассистент главного тренера «Торонто» Дэйв Хэкстол, информирует официальный сайт клуба.

SEATTLE, WE GOT OUR GUY!



Dave Hakstol (@hakstol2), has been named the the first-ever head coach in #SeaKraken history!



Get to know our new bench boss ? https://t.co/uiBhw09CfE pic.twitter.com/fe9p7Hry64 — Seattle Kraken (@SeattleKraken) June 24, 2021

«Сиэтл Кракен» стал 32-й командой-участником НХЛ и начнет выступления в лиге с сезона-2021/22.