Генменеджер «Оттавы» провел встречу с голкипером Мюрреем

Генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион провел встречу с голкипером Мэттом Мюрреем, которого клуб ранее выставил на драфт отказов, а потом отправил в АХЛ, сообщает журналист Брюс Гарриоч.

Он заверил голкипера, что по ходу сезона он получит шанс вернуться в основу.

Ранее между игроком и менеджментом произошел конфликт. В клубе были недовольны игрой Мюррея, а сам голкипер считал, что его подвергают необоснованной критике и что из него сделали «козла отпущения».

Контракт двукратного обладателя Кубка Стэнли в составе «Питтсбурга» с «Сенаторз» рассчитан до завершения сезона-2023/24. Кэпхит — 6,25 миллиона долларов.