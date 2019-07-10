Генменеджер "Чикаго" назвал команду НХЛ с лучшим вратарским тандемом

Генеральный менеджер "Чикаго" Стэн Боумэн оценил изменения в составе команды.

– Я считаю, что мы обладаем лучшим вратарским тандемом в лиге, – цитирует Боумена официальный сайт НХЛ. – У нас есть два высококлассных голкипера, мы усилили защиту и атаку. Так что наша команда изменилась. И я настроен очень оптимистично.

Ранее клуб подписал контракт с 28-летним голкипером Робином Ленером, перешедшим из "Айлендерс". В прошлом сезоне НХЛ он провел 54 матча с коэффициентом надежности 93.1. Еще один вратарь клуба – Кори Кроуфорд в минувшем сезоне сыграл за "Чикаго" в НХЛ 39 матчей с коэффициентом надежности 90,8.

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