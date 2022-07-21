Генменеджер «Тампы» рассказал, почему клуб дал Сергачеву восьмилетний контракт

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа рассказал, почему клуб предложил защитнику Михаилу Сергачеву восьмилетний контракт на 68 миллионов долларов.

По мнению Брисбуа, 24-летний россиянин находится на пути к тому, чтобы стать лучшим защитником лиги.

«Мне кажется, защитникам нужно больше времени, чтобы их потенциал раскрылся в полной мере. Очень яркий пример — Хедман. На данный момент Виктор является лучшим защитником в мире, но в 20-22 года он не был им. На мой взгляд, Сергачев лишь на пути к своему пику. В последнем розыгрыше Кубка Стэнли Михаил на самом деле спрогрессировал — особенно в серии с «Колорадо». Он был реально крут. Сергачев обладает всеми данными, чтобы его прогресс не останавливался: Михаилу только стукнуло 24, он управляет игрой в большинстве, способен выстоять в меньшинстве, он крупный, физически силен, отлично катается и технически одарен. Трудно отыскать парней, подобных ему. Осознавать, что ближайшие девять сезонов Серги будет частью «Тампы», очень обнадеживает», — цитирует Брисбуа The Athletic.

Сергачев — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы», которая в 2016 году выменяла его из «Монреаля».

В прошедшем сезоне защитник набрал 38 (7+31) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 10 (2+8) баллов в 23 играх.