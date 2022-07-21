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Сегодня, 22:08

Генменеджер «Тампы» рассказал, почему клуб дал Сергачеву восьмилетний контракт

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в
Михаил Сергачев.
Фото USA Today Sports

Генеральный менеджер «Тампы» Жюльен Брисбуа рассказал, почему клуб предложил защитнику Михаилу Сергачеву восьмилетний контракт на 68 миллионов долларов.

По мнению Брисбуа, 24-летний россиянин находится на пути к тому, чтобы стать лучшим защитником лиги.

«Мне кажется, защитникам нужно больше времени, чтобы их потенциал раскрылся в полной мере. Очень яркий пример — Хедман. На данный момент Виктор является лучшим защитником в мире, но в 20-22 года он не был им. На мой взгляд, Сергачев лишь на пути к своему пику. В последнем розыгрыше Кубка Стэнли Михаил на самом деле спрогрессировал — особенно в серии с «Колорадо». Он был реально крут. Сергачев обладает всеми данными, чтобы его прогресс не останавливался: Михаилу только стукнуло 24, он управляет игрой в большинстве, способен выстоять в меньшинстве, он крупный, физически силен, отлично катается и технически одарен. Трудно отыскать парней, подобных ему. Осознавать, что ближайшие девять сезонов Серги будет частью «Тампы», очень обнадеживает», — цитирует Брисбуа The Athletic.

Сергачев — двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Тампы», которая в 2016 году выменяла его из «Монреаля».

В прошедшем сезоне защитник набрал 38 (7+31) очков в 78 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф на его счету 10 (2+8) баллов в 23 играх.

Михаил Сергачев
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ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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