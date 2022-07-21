Журналист Йохе считает, что Малкин не в восторге от подписанного контракта с «Питтсбургом»

Журналист The Athletic Джош Йохе поделился мнением о продлении «Питтсбургом» контракта с нападающим Евгением Малкиным.

Йохе считает, что в этой сделке выиграл генеральный менеджер «Пигвинз» Рон Хекстолл.

«Легко хвалить игроков за то, что они «согласились на меньшие деньги», но давайте отдадим должное Хекстоллу. Малкин явно не в восторге от того, как прошли переговоры, он не в восторге и от подписанного им контракта. Переговоры были спорными. Хекстолл поставил на то, что Малкин на самом деле не хотел уезжать из Питтсбурга, и оказался прав. Он выиграл в этих переговорах», — цитирует Йохе The Athletic.

Перед открытием рынка свободных агентов «Пингвинз» объявили о подписании соглашения с 35-летним россиянином на четыре года и 24,4 миллиона долларов.

В прошедшем сезоне Малкин набрал 42 (20+22) очка в 41 матче в регулярном чемпионате НХЛ. В Кубке Стэнли у него 6 (3+3) баллов в 7 встречах.