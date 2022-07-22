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Сегодня, 01:55

Любушкин объяснил, почему выбрал «Баффало»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник «Баффало» Илья Любушкин объяснил, почему выбрал «Сэйбрз». Ранее он выступал за «Торонто».

— Не буду называть команды, но выбор был достаточно хороший, — цитируют «Известия» Любушкина. — Три-четыре клуба проявляли интерес.

— По какому принципу выбрали «Баффало»? Может, вам гарантировали игровое время?

— Гарантировать время на льду никто не может. Но меня устроило то, какой мою роль в команде видят руководители «Баффало». Мы посоветовались с агентом. Он сказал, что это лучший вариант для продолжения моей карьеры.

— Финансовые параметры сделки вас устроили? Вы добились максимума, чего хотели?

— Наверное, да.

Источник: https://iz.ru/1368255/aleksei-fomin/sut-kanadskogo-fanatizma-liubaia-babushka-znaet-taktiku-tvoei-komandy
Илья Любушкин
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
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