Генменеджер «Миннесоты» назвал Капризова скромной суперзвездой

Генеральный менеджер «Миннесоты» Бил Герин поделился впечатлениями от выступлений российского форварда Кирилла Капризова.

«Кирилл — суперзвезда. И что мне больше всего в нем импонирует, это то, какой он скромный парень. Он просто хочет играть, его не интересует вся эта фигня вокруг хоккея. Он стал большим лидером. Да, иметь такого игрока роскошно. Капризов — особенный», — цитирует Герина The Athletic.

25-летний россиянин проводит второй сезон в НХЛ в составе «диких».

Капризов в прошедшей регулярке НХЛ стал одним из лучших бомбардиров, в 87 матчах набрав 116 (54+62) очков. В плей-офф у него 6 матчей и 8 (7+1) очков.

«Миннесота» в первом раунде плей-офф НХЛ вылетела от «Сент-Луиса» (2-4 в серии).