Рыбин: «Давайте подождем пару месяцев, прежде чем делать прогнозы по результативности Малкина»

Бывший хоккеист московского «Спартака» и петербургского СКА Максим Рыбин прокомментировал игру российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина на старте нового сезона НХЛ.

«Не могу сказать, что я как-то особенно удивлен таким ярким стартом от Евгения в НХЛ. Он давно находится в статусе одного из звездных игроков лиги, и очень приятно, что он показал такую игру именно в тот момент, когда к нему стали возникать вопросы в США. Безусловно, будет очень круто, если он наконец-то сумеет достигнуть 100 очков в регулярном сезоне. Но давайте подождем несколько месяцев, прежде чем делать долгоиграющие прогнозы. Сейчас такой же ажиотаж начинается и в отношении американца Остона Мэттьюса из «Торонто», от которого уже ждут лучшего сезона в карьере после его хет-триков всего в двух матчах», — приводит слова Рыбина RT.

37-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Калгари» (5:2). Первой звездой признан форвард Брайан Раст, оформивший дубль. Третья звезда — вратарь Алекс Неделькович, отразивший 34 броска.

В текущем сезоне Малкин провел три матча и набрал 6 (2+4) очков.