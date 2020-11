Гавриков подписал трехлетний контакт с «Коламбусом»

Защитник Владислав Гавриков подписал трехлетний контракт с «Коламбусом», сообщает пресс-служба клуба.

Средняя зарплата за три года 24-летнего россиянина состав 2,8 миллиона долларов. В первый сезон Гавриков получит 1,65 миллиона долларов, затем 2,55 миллиона долларов и затем 4,2 миллиона долларов.

В прошлом сезоне Гавриков набрал 18 (5+13) очков в 69 матчах за «Коламбус».

