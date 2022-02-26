Гашек потребовал от НХЛ приостановить действие контрактов российских хоккеистов

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший чешский вратарь Доминик Гашек призвал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) приостановить контракты с российскими хоккеистами, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на Twitter Гашека.

«НХЛ должна немедленно прервать действия контрактов со всеми российскими игроками! Каждый спортсмен представляет не только себя и свой клуб, но и свою страну, ее ценности и действия. Это факт», — написал Гашек.

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