Нападающие «Чикаго» Кейн и Хагель признаны первыми звездами дня в НХЛ за хет-трики в ворота «Нью-Джерси»

Форварды «Чикаго» Патрик Кейн и Брэндон Хагель признаны первыми звездами дня в НХЛ.

Оба хоккеиста отличились хет-триками в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» (8:5).

Вторая звезда дня — нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг, который забросил три шайбы в игре с «Виннипегом» (6:3).

Третьей звездой дня стал форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру, на счету которого дубль и результативная передача в матче с «Баффало» (5:3).