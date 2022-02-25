Александр Овечкин высказался о ситуации на Украине

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин высказался о происходящем на Украине. Хоккеист назвал ситуацию тяжелой.

«Моя семья в России, это страшные моменты, — приводит The Athletic слова Овечкина. — Но мы ничего не можем сделать. Мы просто надеемся, что это скоро закончится и все будет хорошо. Пожалуйста, больше никакой войны. Неважно, кто воюет — Россия, Украина, другие страны — я думаю, что мы живем в большом мире, в котором должен быть мир».

«Как я сказал, я — не политик, я спортсмен. Повторю, надеюсь, что все закончится в ближайшее время. Это тяжелая ситуация для обеих сторон. Надеюсь, что все закончится. Я не могу повлиять на эту ситуацию», — добавил Овечкин.