Хорват провел первую тренировку после перехода в «Айлендерс»

Форвард «Айлендерс» Бо Хорват провел первую тренировку с командой, сообщает пресс-служба клуба.

27-летний канадец присоединился к «островитянам» в конце января в результате обмена с «Ванкувером». 5 февраля форвард подписал новое соглашение с клубом на 8 лет.

В текущем сезоне Хорват провел 49 матчей, в которых набрал 54 (31+23) очка.