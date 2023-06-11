Маршессо догнал Ткачака и Хинтца в гонке бомбардиров Кубка Стэнли

«Вегас» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» со счетом 3:2.

Форвард «Голден Найтс» Джонатан Маршессо отметился голевой передачей. Теперь на его счету 24 (13+11) очка в 21 матче.

Маршессо поднялся на первое место в гонке бомбардиров Кубка Стэнли, догнав Мэттью Ткачака из «Флориды» (24 (11+13) очка) и Роопе Хинтца из «Далласа» (24 (10+14) очка).