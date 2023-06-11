Игроки «Вегаса» и «Флориды» устроили массовую драку после финальной сирены

«Вегас» в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли обыграл «Флориду» (3:2).

После финальной сирены игроки обеих команд устроили драку возле ворот «Голден Найтс». В потасовке также принял участие голкипер «Вегаса» Адин Хилл.

Счет в серии 3-1 в пользу «Вегаса». Пятый матч пройдет 14 июня в Лас-Вегасе и начнется в 3.00 мск.