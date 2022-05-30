Форвард «Тампы» Хагель может сыграть в первом матче финала Востока

Форвард «Тампы» Брэндон Хагель готов сыграть в первом матче полуфинала Кубка Стэнли, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Как сообщил главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер, 23-летний канадец будет готов к серии. В финале Восточной конференции «Тампа» встретится с победителем серии «Рейнджерс» — «Каролина» (3-3).

Хагель получил травму во втором матче второго раунда против «Флориды». В текущем плей-офф форвард провел 11 матчей, в которых набрал 4 (1+3) очка.