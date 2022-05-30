Экс-нападающий «Калгари» Янковски может перейти в «Авангард»

Как стало известно «СЭ», канадский нападающий Марк Янковски в ближайшее время может стать игроком «Авангарда».

Минувший сезон 27-летний форвард провел в системе «Баффало». Он сыграл за команду 19 матчей в НХЛ и набрал 5 (2+3) очков.

Янковски начинал сезон-2021/22 в фарм-клубе «Баффало». В составе «Рочестера» в АХЛ он набрал 12 (5+7) очков в 13 матчах.