Гол Барабанова не помог «Сан-Хосе» победить «Детройт»
«Детройт» обыграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У победителей отличились Даниэль Спронг, Джей Ти Комфер, Дэвид Перрон, Дилан Ларкин и Майкл Расмуссен.
В середине третьего периода россиянин Александр Барабанов отметился заброшенной шайбой в ворота гостей. Также забивали Фабиан Зеттерлунд и Джастин Бейли.
Для «Шаркс» это поражение стало девятым подряд в НХЛ, команда занимает последнее место в таблице Западной конференции. «Детройт» идет 12-м на «Востоке».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Сан-Хосе» — «Детройт» — 3:5 (1:1, 1:1, 1:3)
Голы: Спронг — 10 (бол., Раймонд, Гостисбеер), 6:11 — 0:1. Зеттерлунд — 11 (Гранлунд, Хоффман), 16:50 — 1:1. Комфер — 9 (Холл, Мяяття), 26:07 — 1:2. Бэйли — 2 (Ферраро), 38:54 — 2:2. Барабанов — 2 (Ферраро, Эмберсон), 49:24 — 3:2. Перрон — 8 (бол., Спронг, Раймонд), 50:55 — 3:3. Перрон — 9 (Раймонд), 58:30 — 3:4. Расмуссен — 8 (п.в.), 59:54 — 3:5.
Вратари: Кяхкенен (58:57 — 59:12, 59:22 — 59:54) — Лион.
Штраф: 10 — 6.
Броски: 27 (11+8+8) — 31 (8+14+9).
Наши: Барабанов (11.50/1/+1) — -.
3 января. Сан-Хосе. SAP Center. 12195 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|36
|25
|11
|51
|2
|Каролина
|38
|21
|17
|46
|3
|Айлендерс
|37
|17
|20
|44
|4
|Филадельфия
|37
|19
|18
|43
|5
|Вашингтон
|35
|18
|17
|42
|6
|Нью-Джерси
|35
|19
|16
|40
|7
|Питтсбург
|36
|18
|18
|40
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|32
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|36
|23
|13
|52
|2
|Флорида
|37
|23
|14
|48
|3
|Торонто
|35
|18
|17
|43
|4
|Тампа-Бэй
|39
|18
|21
|41
|5
|Детройт
|38
|18
|20
|40
|6
|Монреаль
|37
|16
|21
|37
|7
|Баффало
|38
|15
|23
|34
|8
|Оттава
|33
|14
|19
|28
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|38
|24
|14
|51
|2
|Виннипег
|36
|23
|13
|50
|3
|Даллас
|36
|22
|14
|48
|4
|Нэшвилл
|38
|21
|17
|43
|5
|Аризона
|36
|19
|17
|40
|6
|Сент-Луис
|36
|18
|18
|37
|7
|Миннесота
|36
|16
|20
|36
|8
|Чикаго
|37
|11
|26
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|37
|24
|13
|51
|2
|Вегас
|38
|22
|16
|49
|3
|Лос-Анджелес
|34
|20
|14
|45
|4
|Эдмонтон
|35
|19
|16
|39
|5
|Сиэтл
|38
|15
|23
|39
|6
|Калгари
|37
|16
|21
|37
|7
|Анахайм
|36
|13
|23
|26
|8
|Сан-Хосе
|38
|9
|29
|21
|3.01
|03:00
|
Коламбус – Бостон
|1 : 4
|3.01
|03:00
|
Рейнджерс – Каролина
|1 : 6
|3.01
|03:00
|
Питтсбург – Вашингтон
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Нэшвилл – Чикаго
|3 : 0
|3.01
|04:00
|
Миннесота – Калгари
|1 : 3
|3.01
|04:00
|
Даллас – Монреаль
|3 : 4
|3.01
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 2
|3.01
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|5 : 2
|3.01
|05:00
|
Аризона – Флорида
|1 : 4
|3.01
|05:00
|
Колорадо – Айлендерс
|5 : 4 ОТ
|3.01
|06:00
|
Ванкувер – Оттава
|6 : 3
|3.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Детройт
|3 : 5
|3.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Торонто
|0 : 3
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|63
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|38
|61
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|34
|29
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|38
|27
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|37
|24
|И
|КН
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|2
|1
|
|
Крис Дриджер
Сиэтл Кракен
|1
|1
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1