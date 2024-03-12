Форвард «Рейнджерс» Ремпе дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем Зигенталера

Форвард «Рейнджерс» Мэтт Ремпе получил четырехматчевую дисквалификацию за удар локтем защитника «Нью-Джерси» Йонаса Зигенталера, сообщается на официальном сайте НХЛ.

По условиям Коллективного договора 21-летний канадец также выплатит штраф в размере 17 083 доллара. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.

Ранее от силового приема Ремпе пострадал защитник «Торонто» Илья Любушкин.

В текущем сезоне Ремпе провел 10 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.