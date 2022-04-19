Форвард «Монреаля» Пеццетта дисквалифицирован на два матча по итогам встречи с «Вашингтоном»

Форвард «Монреаля» Майкл Пеццетта дисквалифицирован на две игры по итогам матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (4:8).

24-летний канадец наказан за удар головой по форварду «Кэпиталз» Ти Джею Оши. Также на Пеццетту наложен штраф в 7500 долларов. Деньги пойдут в Фонд экстренной помощи игрокам.