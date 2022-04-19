Рэпер и экс-игрок НФЛ стали миноритарными владельцами «Сиэтла»

Рэпер Маклемор и бывший игрок команды НФЛ «Сиэтл Сихокс» Маршон Линч стали миноритарными владельцами «Сиэтл Кракен», сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Я фанат спорта Сиэтла насквозь, всю свою жизнь. Я думаю, что спорт определяет город, он объединяет людей. Это дает нам одну общую цель, за которую мы можем болеть. НХЛ теперь в Сиэтле, новая арена. Это просто то, что я даже не могу выразить словами», — сказал Маклемор.

Маклемор является обладателем четырех премий «Грэмми». Линч провел в «Сиэтл Сихокс» большую часть карьеры и стал победителем Супербоула в 2014 году.