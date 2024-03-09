Что ждет Тарасенко и Кузнецова в новых клубах? Live об итогах дедлайна с Зислисом, Федотовым и Маграновым — в 14.00

Михаил Зислис, наш постоянный эксперт, комментатор и агент Сергей Федотов, а также комментатор КХЛ ТВ Виталий Магранов обсудят последние события НХЛ — в эфире YouTube-канала «СЭ Хоккейный» в 14.00.

Главные темы эфира:

— итоги дедлайна НХЛ;

— что ждет Тарасенко во «Флориде»;

— получится ли у Кузнецова в «Каролине»;

— читерство «Вегаса» с потолком зарплат — это нормально?

— кто попадет в плей-офф на «Востоке»;

— увольнение Раффа из «Нью-Джерси».