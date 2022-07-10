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Сегодня, 02:31

Форвард «Колорадо» Обе-Кубель приготовил суп в Кубке Стэнли

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Форвард «Колорадо» Николя Обе-Кубель готовит суп в Кубке Стэнли.
Фото Соцсети

Форвард «Колорадо» Николя Обе-Кубель провел день с Кубком Стэнли.

26-летний канадец привез трофей в родной город и приготовил в нем традиционный суп французской кухни из кролика.

«Колорадо» в финале плей-офф НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли. Для «Эвеланш» это третий трофей — ранее они становились чемпионами в 1996 и 2001 годах.

НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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