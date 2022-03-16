Форвард «Колорадо» Ничушкин признан первой звездой матча с «Лос-Анджелесом»

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» — 3:0.

Россиянин забросил 15-ю шайбу в сезоне, которая стала победной для «Эвеланш» в матче с «Кингз». Также у Ничушкина одна результативная передача в матче.

Второй звездой стал еще один форвард «Колорадо» Микко Рантанен, на счету которого также гол и результативная передача.

Третья звезда — вратарь «Эвеланш» Дарси Кемпер, отразивший все 23 броска по своим воротам. Отметим, что Кемпер сыграл на ноль во втором матче подряд.