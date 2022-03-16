Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился мнением о своем достижении.

В матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3 Б) он забросил шайбу, которая стала для него 767-й за карьеру в лиге. Он вышел на чистое третье место по голам в истории, обойдя Яромира Ягра. Овечкин также установил рекорд по числу голов в НХЛ среди европейских хоккеистов.

«Круто обходить легенд. Это история, это останется навсегда. Надеюсь, кто-то побьет мой рекорд. Всегда здорово, когда устанавливаешь достижение и еще матч выигрываешь. Отстой, что мои дети, жена и родители этого не видели, но они смотрят из дома. Они счастливы, и это самое главное», — приводит слова Овечкина журналистка Саманта Пелл в Twitter.

Рекорд по числу голов в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894), на втором месте — Горди Хоу (801).