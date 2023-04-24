Макдэвид стал шестым игроком в истории НХЛ по скорости набора 60 очков в плей-офф

«Эдмонтон» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграл в овертайме «Лос-Анджелес» со счетом 5:4.

В составе «Ойлерз» ассистентским хет-триком отметился Коннор Макдэвид.

Канадец стал 6-м игроком в истории лиги по скорости набора 60 очков в плей-офф НХЛ. У него ушел на это 41 матч. На счету Макдэвида теперь 61 (23+38) очко.

Быстрее до этой отметки добирались лишь Уэйн Гретцки (26 матчей), Марио Лемье (34), Леон Драйзайтль (38), Петер Штястны (40) и Джо Сакик (41).