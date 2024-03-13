Бобровский одержал 392-ю победу в НХЛ — это 14-й результат среди вратарей в истории

«Флорида» на выезде обыграла «Даллас» (4:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский одержал 392-ю победу в 689 матчах НХЛ. Это 14-й результат среди вратарей в истории НХЛ. Россиянин обошел Райана Миллера — 391 победа в 796 играх.

У идущего на 13-й строчке Криса Осгуда 401 победа в 744 матчах. Лидирует в списке Мартин Бродер — 691 победа в 1266 играх.