Нападающий «Эдмонтона» Драйзайтль: «В матче с «Вашингтоном» Макдэвид был великолепен»

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль оценил игру своего одноклубника Коннора Макдэвида в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» (7:2).

Капитан «нефтяников» набрал 3 (1+2) очка.

«Круто видеть, как он забивает. Думаю, он играет в потрясающий хоккей. Стабильно показывать такую игру очень сложно. В матче с «Вашингтоном» он был великолепен», — приводит слова Драйзайтля пресс-служба «Эдмонтона»

В текущем сезоне 27-летний Макдэвид набрал 106 (25+81) очков в 62 играх. Канадец идет третьим в гонке бомбардиров НХЛ. Вторым является нападающий «Тампы» Никита Кучеров (107). Первое место занимает форвард «Колорадо» Нэйтан Маккиннон (115).