«Вегас» в овертайме обыграл «Даллас»
«Вегас» выиграл у «Далласа» в первом матче финальной серии Западной конференции — 4:3 ОТ. Счет в серии — 1-0.
Российские игроки Иван Барбашев и Евгений Дадонов результативными действиями не отметились.
Второй матч в серии состоится в воскресенье, 21 мая.
НХЛ
Плей-офф
Полуфинал
Первый матч
«Вегас» — «Даллас» — 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)
Голы: Робертсон — 3 (Хинтц), 18:44 — 0:1. Карлссон — 6 (Уайтклауд, Руа), 29:17 — 1:1. Карлссон — 7 (Мартинес, Пьетранджело), 41:19 — 2:1. Хинтц — 10 (Павелски, Робертсон), 44:01 — 2:2. Блюгерс — 1 (Колесар, Уайтклауд), 49:20 — 3:2. Бенн — 3 (Павелски, Хинтц), 58:01 — 3:3. Хауден — 3 (Стоун, Стивенсон), 61:35 — 4:3.
Вратари: Хилл — Эттингер.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 37 (17+11+8+1) — 36 (13+7+16+0).
Наши: Барбашев (17.23/1/+1) — Дадонов (15.50/2/0).
20 мая. Парадайс. T-Mobile Arena. 18271 зритель.
Счет в серии: 1-0.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Вегас - Даллас
Вегас - Даллас
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 1
|0 - 1
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|20.05
|03:30
|
Вегас – Даллас
|4 : 3 ОТ
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|20
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|13
|19
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|18
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|12
|13
|
|
Роопе Хинтц
Даллас
|13
|9
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|12
|8
|И
|КН
|
|
Джек Кэмпбелл
Эдмонтон
|4
|1.01
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|7
|1.65
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96