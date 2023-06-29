«Чикаго» выбрал Бедарда под первым номером на драфте НХЛ

«Чикаго» выбрал 17-летнего нападающего Коннора Бедарда под первым общим номером на драфте НХЛ.

В сезоне-2022/23 Бедард играл за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. Он стал лучшим бомбардиром канадского юниорского хоккея, набрав 143 очка (71+72) очка в 57 матчах регулярного чемпионата.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле.