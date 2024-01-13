Форвард «Авангарда» Верба получил пять минут штрафа, а также чуть не подрался перед матчем с игроками «Амура»

«Авангард» в матче ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ встречается с «Амуром».

На предматчевой раскатке форвард омичей Марк Верба чуть не подрался с игроками хабаровчан, а в начале встречи получил пятиминутный штраф за удар в область головы и шеи.

В текущем сезоне Верба провел 13 матчей и не набрал результативных очков. Форвард вернулся в состав после травмы.