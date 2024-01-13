«Вашингтон» на своем поле сыграет против «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ в субботу, 13 января. Встреча пройдет на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне, Колумбия, США. Начало — в 21.00 по московскому времени.

Посмотреть видеотрансляцию противостояния «Вашингтон» — «Рейнджерс» бесплатно и в прямом эфире можно будет в соцсети «ВКонтакте». Следите за ключевыми событиями игры НХЛ в текстовом формате в матч-центре «СЭ».