Тренер «Миннесоты» прокомментировал поражение от «Филадельфии»

Главный тренер «Миннесоты» Джон Хайнс подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии» (3:4 ОТ). «Уайлд» вели со счетом 3:1 к 50-й минуте.

«Мы не меняли стиль игры. Важна дисциплина и детали в ключевые моменты игры, особенно когда вы ведете в счете. В таких ситуациях нужно выполнять свою работу. В этом и есть разница в игре», — приводит слова Хайнса официальный сайт НХЛ.

«Филадельфия» с 50 очками идет на 6-м месте в Восточной конференции. «Миннесота» располагается на 13-й строчке — 39 очков.