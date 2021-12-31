Дубль Терявяйнена принес «Каролине» победу над «Монреалем», у Свечникова результативная передача
«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Монреаль» со счетом 4:0.
Дубль на счету Теуво Терявяйнен, еще по шайбе забросил Нино Нидеррайтер и Сет Джарвис с передачи Андрея Свечникова.
Отметим, значительная часть игроков «Канадиенс» внесены в ковид-протокол и пропустили встречу.
После этого матча «Каролина» с 45 очками поднялась на второе место в Восточной конференции, «Монреаль» с 18 очками — на последней строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Монреаль» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Голы: Нидеррайтер — 9 (бол., Котканиеми, Слэвин), 10:46 — 1:0. Терявяйнен — 8 (мен., Ахо, Слэвин), 13:29 — 2:0. Терявяйнен — 9 (бол., Нечас, Ахо), 37:01 — 3:0. Джарвис — 5 (бол., Свечников, Слэвин), 50:52 — 4:0.
Вратари: Раанта — Монтембо.
Штраф: 10 — 10.
Броски: 38 (9+17+12) — 26 (9+9+8).
Наши: Свечников (15.32/1/0) — Романов (22.02/0/0).
31 декабря. Роли. PNC Arena.
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