«Флорида» — «Сент-Луис: видеообзор матча

«Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграл «Флориду» — 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

В составе «блюзменов» 3 (2+1) очка набрал Павел Бучневич, еще по голу забили Алексей Торопченко и Джордан Кайру. У «Пантерз» гол с передачи Дмитрия Куликова забил Ээту Луостаринен, вратарь Сергей Бобровский отразил 22 броска из 25.

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