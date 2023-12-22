«Колорадо» в результативном матче обыграл «Оттаву», Георгиев отразил 41 бросок
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Оттаву» со счетом 6:4.
В составе «Эвеланш» 5 (4+1) очков набрал Натан Маккиннон, еще один гол забил Микко Рантанен, Валерий Ничушкин оформил ассистентский хет-трик, вратарь Александр Георгиев отразил 41 бросок из 45. У «Сенаторз» отличились Джош Норрис, Ридли Грейг, Джейкоб Бернард-Докер и Дрейк Батерсон, Владимир Тарасенко и Артем Зуб сделали по результативной передаче.
После этого матча «Колорадо» с 42 очками занимает четвертое место в Западной конференции, «Оттава» с 22 очками — на последней строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Оттава» — 6:4 (2:2, 1:2, 3:0)
Голы: Маккиннон — 15 (бол., Друэн, Макар), 2:43 — 1:0. Норрис — 11 (бол., Батерсон, Штюцле), 15:13 — 1:1. Грейг — 4 (Кубалик, Чикран), 15:28 — 1:2. Маккиннон — 16 (Ничушкин), 18:28 — 2:2. Бернард-Доккер — 2 (Смейкал, Кастелич), 21:32 — 2:3. Батерсон — 11 (Тарасенко, Зуб), 34:47 — 2:4. Рантанен — 16 (бол.), 39:43 — 3:4. Маккиннон — 17 (бол., Тэйвз, Ничушкин), 46:16 — 4:4. Рантанен — 17 (бол., Маккиннон, Макар), 47:10 — 5:4. Маккиннон — 18 (п.в., Ничушкин), 59:37 — 6:4.
Вратари: Георгиев (1:26 — 2:04) — Корписало (59:00 — 59:37).
Штраф: 12 — 10.
Броски: 39 (20+12+7) — 45 (9+21+15).
Наши: Ничушкин (29.05/2/+1) — Зуб (21.54/1/0), Тарасенко (15.21/5/+1).
22 декабря. Денвер. Ball Arena. 18 107 зрителей.
|Столичный дивизион
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|8
|45
|2
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|18
|14
|39
|3
|Айлендерс
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|15
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|2
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|38
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|38
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|16
|18
|37
|5
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|15
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|14
|18
|33
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|14
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|28
|11
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|31
|19
|12
|42
|2
|Колорадо
|33
|20
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|42
|3
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|4
|Нэшвилл
|33
|19
|14
|38
|5
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|31
|16
|15
|34
|6
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|16
|16
|33
|7
|Миннесота
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|14
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|32
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|34
|22
|12
|47
|2
|Вегас
|34
|21
|13
|47
|3
|Лос-Анджелес
|29
|18
|11
|40
|4
|Калгари
|32
|13
|19
|31
|5
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|11
|23
|31
|6
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|30
|14
|16
|29
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|32
|9
|23
|21
|22.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|5 : 4
|22.12
|03:00
|
Флорида – Сент-Луис
|1 : 4
|22.12
|03:00
|
Филадельфия – Нэшвилл
|2 : 4
|22.12
|03:00
|
Питтсбург – Каролина
|2 : 1 Б
|22.12
|03:00
|
Баффало – Торонто
|9 : 3
|22.12
|03:00
|
Коламбус – Вашингтон
|2 : 3 ОТ
|22.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Эдмонтон
|3 : 6
|22.12
|04:00
|
Миннесота – Монреаль
|4 : 3 ОТ
|22.12
|04:00
|
Даллас – Ванкувер
|4 : 3 ОТ
|22.12
|05:00
|
Колорадо – Оттава
|6 : 4
|22.12
|06:00
|
Анахайм – Калгари
|- : -
|22.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Аризона
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|57
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|33
|53
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|34
|45
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|29
|26
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|34
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|33
|23
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93