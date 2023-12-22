Капризов признан третьей звездой матча с «Монреалем»

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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (4:3 ОТ).

26-летний россиянин набрал 3 (1+2) очка, забив победный гол. Первой звездой признан форвард «Уайлд» Марко Росси, у которого 3 (1+2) очка. Вторая звезда — защитник Брок Фабер, набравший 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне Капризов провел 31 матч, в которых набрал 30 (11+19) очков.