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«Флорида» планирует объявить о новом контракте Баркова до старта сезона

16:36
Александр Барков. Фото ХК «Флорида».
Александр Барков. Фото ХК «Флорида».
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«Флорида» намерена сохранить ведущего центрфорварда Александра Баркова. Клуб ведет активные переговоры с хоккеистом и рассчитывает объявить о новом соглашении до старта регулярного сезона, сообщает журналист Джордж Ричардс.

У 25-летнего финна остался последний год контракта, по которому он зарабатывает 5,9 миллиона долларов за сезон. Ожидается, что по новому соглашению он будет получать около 10 миллионов за сезон.

Барков был выбран «Пантерами» на драфте-2013 под общим вторым номером. С тех пор нападающий провел в лиге 529 матчей и набрал 465 (181+284) очков. Он уже несколько лет является капитаном «Флориды».

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Иван Шитик все материалы автора

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